Koinal schürt das Krypto-Feuer mit einer Reihe neuer Funktionen, einschließlich Apple Pay, und macht Krypto noch zugänglicher und sicherer

London, Großbritannien (ots) -Koinal, (http://www.koinal.io)die beliebte Krypto-Handelsplattform des globalen Finanzdienstleisters SG Veteris, hat sich mit Apple zusammengeschlossen, um Investitionen in Kryptowährungen noch einfacher zu gestalten. Das Unternehmen, das bereits Zahlungen mit Kredit- und Debitkarten sowie mittels Banküberweisungen gestattet, zählt nun zu einem der wenigen Anbieter, die den Kauf von Kryptowährungen mit Apple Pay ermöglichen, was seinen Kunden eine noch größere Auswahl bietet.Kunden von Koinal können Apple Pay benutzen, um Kryptowährungen über die Webseite des Unternehmens mit dem Safari-Webbrowser und es wird verfügbar sein über die IOS-App auf iPhones oder anderen von IOS unterstützten Geräten zu kaufen. Im Gegensatz zu anderen Anbietern, die für Apple Pay-Käufe mehr berechnen, erhebt Koinal keine zusätzlichen Gebühren.Den Einstieg finden Benutzer, indem sie www.koinal.io besuchen oder die Koinal-App aus dem App Store herunterladen. Derzeit können sie zusätzlich von einer speziellen Werbeaktion profitieren und für ihren ersten Handel 10 USDT kostenlos erhalten (https://crypto.com/app/hmmp6f8k89), wenn sie den KYC-Verifizierungsprozess abschließen und bestehen. Sie können bereits mit 20 USD in den Handel einsteigen, da auch die Mindestbeträge von Koinal gesenkt wurden.Anil Oncu, CEO von SG Veteris, kommentierte: "Der Kauf von Kryptowährungen kann für neue Investoren einen entmutigenden Prozess darstellen. Diesen möchten wir jedoch für diejenigen, die an Kryptoinvestitionen interessiert sind, solange die Preise noch niedrig sind, sowie für diejenigen, die bereit sind, zu investieren oder ihr Guthaben aufzustocken, sobald der Markt wieder anzieht, so einfach wie möglich gestalten. Apple Pay ist eine sehr beliebte und bekannte App, die eine weitere Option bietet, Kryptowährungen schnell, nahtlos und sicher zu erwerben."Koinal wurde außerdem mit einer Reihe neuer Funktionen erweitert, um die Funktionalität zu verbessern und Kunden rund um den Globus zu helfen, ihre Münzen einfach an einem Ort zu verwalten. Sein überarbeitetes Design bietet eine der reibungslosesten und benutzerfreundlichsten Erfahrungen auf dem Markt und fungiert nun als zentrale Anlaufstelle, die eine Vielzahl an Möglichkeiten für Benutzer bereithält:- Sicheres Halten und Aufbewahren von Krypto-Vermögenswerten, wenn sie ihre Münzguthaben über Koinal erwerben und dort verwalten- Kryptowährungen verkaufen und Münzen in Fiat umtauschen- Kryptowährungen abheben und an eine andere Adresse versenden- Einzahlung von Kryptowährungen und Transfer von anderen Wallets- Kauf von Kryptowährungen mit Fiat (mittels Kredit-/Debitkarte, Banküberweisung oder Apple Pay)Koinal ist eine zuverlässige, etablierte Plattform mit einer langen Erfolgsgeschichte, die es Kunden ermöglicht, sofortige Transaktionen in Echtzeit vorzunehmen und die meisten Karten in über 150 Ländern akzeptiert.Anil fügte hinzu: "Unser marktführendes Kundenservice-Team macht Koinal besonders bei neuen und unerfahrenen Investoren beliebt, da sie Zugang zu einem Rund-um-die-Uhr-Support haben, der schnell reagiert und ihnen während des gesamten Prozesses zur Seite steht. Darüber hinaus legen wir großen Wert auf Sicherheit, sodass wir über modernste Verschlüsselungstechnologie und eine der hochentwickeltsten Betrugspräventionsmaßnahmen auf dem Markt verfügen."Anmerkungen der HerausgeberSG Veteris wurde 2016 gegründet und ist ein globaler, auf Kryptowährungen basierender Fintech-Dienstleistungskonzern mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in fünf Ländern (Großbritannien, Bulgarien, Estland, Litauen und Türkei).Das Unternehmen bietet sichere, schnelle und zuverlässige auf Kryptowährungen basierende Finanzlösungen für Privatpersonen und Unternehmen jeder Größe, um den Zugang zu und die Nutzung von Kryptowährungen einfach zu gestalten. Zu den Marken des Unternehmens gehören:- Koinal: eine globale Kryptohandelsplattform, die eine schnelle, einfache und sichere Möglichkeit bietet, die beliebtesten Kryptowährungen rund um die Uhr mit Kredit- und Debitkarten, Banküberweisungen und Apple Pay umgehend zu kaufen, zu verkaufen, einzuzahlen oder abzuheben. (www.koinal.io)- Bitpace: ein Handels- und Zahlungsportal, das Unternehmen ein führendes E-Commerce-Tool zur Verfügung stellt, um sofortige Zahlungen in verschiedenen Kryptowährungen für ihre Produkte und Dienstleistungen zu akzeptieren, und die beste und größte Alternative zu Fiat-Zahlungsmethoden bietet. (www.bitpace.com)- OTC Trading: ein diskreter, persönlicher, außerbörslicher One-to-One-Service für Institutionen und Privatpersonen, die hohe Kryptowährungsvolumen (über 100.000 GBP) handeln wollen, und der über 100 Münzen unterstützt sowie in mehr als 100 Ländern umfassende Abdeckung bietet. (www.sgveteris.com/otc-services)Pressekontakt:Siobhan GriffithsLeiterin für PR und KommunikationSG Veteris0777 550 5176siobhan.griffiths@sgveteris.comWebsite des Unternehmens:https://www.koinal.io/Original-Content von: News Direct, übermittelt durch news aktuell