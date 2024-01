Kohl's Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Kohl's ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An sechs Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussion. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger auch hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie führte.

Die Analysten bewerten die Kohl's-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf einer Kombination von einem "Gut"-, einem "Neutral"- und zwei "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotenzial von -1,5 Prozent hin, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Im Branchenvergleich hat Kohl's in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 23,73 Prozent erzielt und damit die durchschnittliche Performance von -4,42 Prozent in der "Multiline-Einzelhandel"-Branche deutlich übertroffen. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Kohl's mit 23,66 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Kohl's beträgt 9,89 Prozent, was 6,51 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Kohl's-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird dabei in Relation zum aktuellen Aktienkurs betrachtet.