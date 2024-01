Kohl's Aktie: Das macht sprachlos!

Die Analyse von Kohl's in den letzten 12 Monaten zeigt gemischte Bewertungen von Analysten. Während ein Mal eine positive Einschätzung abgegeben wurde, gab es auch zwei negative Bewertungen. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber der aktuelle Kurs von 26,42 USD wird von Analysten positiv bewertet, da sie eine Entwicklung von 6,93 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 28,25 USD prognostizieren. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In den letzten Wochen gab es vermehrt negative Kommentare über Kohl's in den sozialen Medien, was zu einer negativen Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die steigende Diskussion über Kohl's und die zunehmende Aufmerksamkeit führen zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Kohl's diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Kohl's auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Kohl's hat im letzten Jahr eine Rendite von 23,73 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 12,64 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur Branche "Multiline-Einzelhandel" liegt die Aktie mit einer Überperformance von 27,18 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.