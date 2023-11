Kohl's Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Analysteneinschätzungen für Kohl's sind gemischt, mit einer Gesamtbewertung von "Neutral" aufgrund von 1 Kaufempfehlung, 1 Neutralbewertung und 2 negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 28,25 USD, was einem potenziellen Anstieg von 18,45 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 9,89 Prozent liegt Kohl's 4,18 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent. Dies macht die Aktie zu einem attraktiven Investment und erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Das Sentiment in den sozialen Medien war in den letzten Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionen über Kohl's waren jedoch insgesamt rückläufig, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit seitens der Anleger führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Kohl's-Aktie um +1,32 Prozent vom 200-Tage-Durchschnitt ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch um +10,26 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kohl's-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die technische Analyse.