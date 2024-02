Kohl's Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Dividendenrendite von Kohl's beträgt derzeit 7,66 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies zeigt, dass das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs positiv ist. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist ebenfalls positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Analysten schätzen die Aktie von Kohl's langfristig als "Schlecht" ein, basierend auf Bewertungen von 18 Analysten. Es gab keine Updates im letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 25 USD, was einer Erwartung von -8,76 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Kohl's-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Kohl's.