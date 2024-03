Kohl's Aktie: Chancenlos!

Kohl's: Analyse der Stimmung und des Aktienkurses

Die Stimmung und das Interesse an Kohl's wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Diskussionsintensität war dabei mittelmäßig, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Kohl's mit 24,81 USD derzeit -7,49 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wurde eine neutrale Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei +0,32 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Kohl's in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 13,98 Prozent, was einer Outperformance von +11,2 Prozent im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche entspricht. Auch im Vergleich mit dem "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance von Kohl's mit 18,7 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Kohl's. Es gab insgesamt drei positive und acht negative Tage, wobei an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.