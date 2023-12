Kohl's Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Kohl's wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 20,76 Punkten, was bedeutet, dass die Kohl's-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 34,26, was darauf hinweist, dass Kohl's weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Kohl's daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Kohl's-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 23,26 USD. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 28,82 USD (Unterschied +23,9 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (23,23 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+24,06 Prozent), was wiederum zu einem "Gut"-Rating führt. Die Kohl's-Aktie wird somit für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Analystenmeinungen zu Kohl's der letzten zwölf Monate zeigen 1 Gut, 1 Neutral und 2 Schlecht Einschätzungen, im Schnitt also ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 28,25 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Kohl's-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung.

Das Sentiment und der Buzz um Kohl's haben sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies wird durch die Analyse der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt, bestätigt. Dadurch wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Kohl's für diese Stufe somit ein "Schlecht"-Rating.

