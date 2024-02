Kohl's Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Kohl's im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Mehrheit der Meinungen war ebenfalls positiv, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den positiven Themen rund um Kohl's. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende weist Kohl's eine Dividendenrendite von 7,66 Prozent auf, was 4,22 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Basierend auf dieser Information wird die Aktie als ein lukratives Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Kohl's in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Kohl's daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) wird die Aktie von Kohl's als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 7,43 insgesamt 80 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Multiline-Einzelhandel", der 36,75 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".