Koh Brothers Eco Engineering Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Koh Brothers Eco Engineering: Bewertung der Dividende, fundamentale Analyse und technische Bewertung

Die Bewertung der Dividende von Koh Brothers Eco Engineering zeigt, dass das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen eine niedrigere Ausschüttung von 0,96 % aufweist, während der Branchendurchschnitt bei 5,42 % liegt. Dies ergibt eine Differenz von 4,46 Prozentpunkten und führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Koh Brothers Eco Engineering mit 40,9 einen höheren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 20,45. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und eine Bewertung als "Schlecht" auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mittlerweile bei 0,03 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,022 SGD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -26,67 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,02 SGD, was zu einem Abstand von +10 Prozent führt und die Aktie aus dieser Sicht als "Gut" einstuft. Dies führt insgesamt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Koh Brothers Eco Engineering langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis eines langfristig neutralen Stimmungsbildes führt.