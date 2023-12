Koh Brothers Eco Engineering Aktie: Wohin geht die Reise?

In den letzten Wochen konnte bei Koh Brothers Eco Engineering keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Diskussionen gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Koh Brothers Eco Engineering daher insgesamt ein "Neutral"-Rating auf dieser Ebene.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Koh Brothers Eco Engineering-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 0,03 SGD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,024 SGD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Die Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen einen gleitenden Durchschnitt von 0,02 SGD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Koh Brothers Eco Engineering-Aktie steht bei 40, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie eine Rendite von -28,92 Prozent im vergangenen Jahr, was 23,64 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -5,27 Prozent, und Koh Brothers Eco Engineering liegt aktuell 23,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Insgesamt sind die verschiedenen Analysen also uneinheitlich und führen zu unterschiedlichen Bewertungen für die Koh Brothers Eco Engineering-Aktie.