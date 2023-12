Koh Brothers Eco Engineering Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Koh Brothers Eco Engineering-Aktie wird in einer technischen Analyse betrachtet, die auf den letzten 200 Handelstagen basiert. Dabei ergibt sich ein Durchschnitt von 0,03 SGD für den Schlusskurs. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,024 SGD, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs mit 0,02 SGD über dem gleitenden Durchschnitt, was einem Plus von 20 Prozent entspricht. Daher erhält die Koh Brothers Eco Engineering-Aktie in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Ein weiteres Signal in der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI). Bei einem Niveau von 50 wird die Koh Brothers Eco Engineering-Aktie hier ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Dadurch ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet hat Einfluss auf die Einschätzung einer Aktie. Dabei zeigt die Koh Brothers Eco Engineering-Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienperformance der Koh Brothers Eco Engineering-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um mehr als 22 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche liegt die Rendite der Koh Brothers Eco Engineering-Aktie deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.