Koh Brothers Eco Engineering Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Für Koh Brothers Eco Engineering betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 40 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 54,55, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt die Rendite von Koh Brothers Eco Engineering mit -39,58 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 34 Prozent darunter. In der Branche "Bauwesen" beträgt die mittlere Rendite -5,99 Prozent, wobei Koh Brothers Eco Engineering mit 33,6 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Koh Brothers Eco Engineering beträgt derzeit 1, was eine negative Differenz von -2,83 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf Fundamentaldaten weist die Aktie von Koh Brothers Eco Engineering ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40,9 auf, was 83 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" (22,3). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.