Koh Brothers Eco Engineering Aktie: Geht es jetzt los?

Die Aktie von Koh Brothers Eco Engineering wird aufgrund verschiedener Kennzahlen aus fundamentalen und technischen Analysen bewertet.

Fundamental gesehen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40,9 auf, was 88 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 21,71. Dies signalisiert eine Unterbewertung, was zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht führt.

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Koh Brothers Eco Engineering gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 66,67, was als neutral bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Koh Brothers Eco Engineering im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,26 Prozent erzielt, was 33,71 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf dieser Stufe.

Insgesamt erhält die Aktie von Koh Brothers Eco Engineering also eine neutrale bis schlechte Bewertung, sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Analysen.