Koh Brothers Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Aktienkurs von Koh Brothers verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,91 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Industrie" liegt die Rendite um 6,13 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,78 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -6,16 Prozent, wobei Koh Brothers aktuell 6,75 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen kaum eine Veränderung für Koh Brothers gezeigt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen auf, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird für Koh Brothers auf 7-Tage-Basis ein Wert von 66,67 Punkten ermittelt, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 50, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Koh Brothers insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Koh Brothers eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral aufgenommen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Koh Brothers daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird die Anlegerstimmung ebenfalls als "Neutral" bewertet.