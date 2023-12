Kogi Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Kogi-Aktie hat nach einer technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1237,81 JPY weist eine Abweichung von -8,31 Prozent zum aktuellen Kurs von 1135 JPY auf. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1248,84 JPY um -9,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

Betrachtet man die Aktienkurse von Kogi, so lassen sich diese nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Die Analyse auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Zusammenhang mit Kogi aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kogi-Aktie ergibt einen Wert von 58 für die letzten 7 Tage und einen Wert von 51,9 für die letzten 25 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Kogi festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Zusammengefasst erhält Kogi daher für diesen Aspekt ein "Gut"-Rating.