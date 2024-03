Kogi Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Aktie von Kogi wird derzeit von verschiedenen technischen Indikatoren bewertet. Zunächst betrachten wir den gleitenden Durchschnitt, der anhand der Kurse der letzten 50 und 200 Handelstage berechnet wird. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1305,34 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1495 JPY um 14,53 Prozent darüber liegt. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1308,64 JPY um 14,24 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kogi-Aktie also basierend auf den trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität festgestellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage rund um die Aktie von Kogi das Rating "Schlecht" zugewiesen.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Kogi-Aktie liegt aktuell bei 48,15 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch die Betrachtung des RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie also auch basierend auf dem RSI die Einstufung "Neutral".