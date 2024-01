Kogi Aktie: Daran scheiden sich die Geister

In Bezug auf die Aktie von Kogi ergibt sich ein insgesamt neutraler Eindruck. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein eher schlechtes Gesamtbild für Kogi.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Kogi-Aktie. Der RSI7 beträgt 44,05 und der RSI25 beträgt 50,14, was zu einer neutralen Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -7,77 Prozent ergibt, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -3,21 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kogi beschäftigt hat.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine neutrale Gesamtbewertung für die Aktie von Kogi.