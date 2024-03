Kogan.com Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Kogan. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 30,48 Punkte, was bedeutet, dass Kogan weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 18,1, was darauf hindeutet, dass Kogan überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Kogan-Aktie für diesen Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kogan-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5,45 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,6 AUD liegt somit deutlich darüber (+57,8 Prozent) und die Aktie wird auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (6,22 AUD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+38,26 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kogan-Aktie wird somit für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Kogan in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hier bekommt Kogan eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionen rund um Kogan auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Kogan bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.