Könnte PepsiCo Celsius Holdings oder Monster Beverage aufkaufen?

Finanztrends Video zu PepsiCo



mehr >

Da Getränkehersteller um das Wachstum ihrer Sparten für nicht-kohlensäurehaltige Getränke konkurrieren, waren Energy-Drink-Unternehmen häufig Gegenstand von Übernahmegerüchten. Eine gekündigte Vertriebsvereinbarung zwischen einem Energy-Drink-Unternehmen und einem führenden Getränkehersteller führt zu weiteren Fusions- und Übernahmespekulationen in der Branche. Was geschah Bang und PepsiCo (PEP) kündigten am Donnerstag die Beendigung einer Vertriebsvereinbarung mit sofortiger Wirkung an. Die vorherige Vereinbarung zwischen Bang und Pepsi… Hier weiterlesen