Können bluebird bio-Anleger sich noch gedulden?

Bluebird Bio erhält "Neutral" Analysteneinschätzung

Das Biotechnologieunternehmen Bluebird Bio erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral" und setzt sich aus 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Bluebird Bio. Die durchschnittliche Kursprognose von 4,3 USD für das Wertpapier deutet auf ein Aufwärtspotential von 214,05 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Sentiment und Buzz in den sozialen Medien neutral

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Bluebird Bio in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen um die Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht noch vernachlässigt wird. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Neutral"-Rating zugeschrieben.

Unterperformance im Branchenvergleich

Bluebird Bio verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -66,74 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um 2,29 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -69,03 Prozent im Branchenvergleich für Bluebird Bio. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor, der eine mittlere Rendite von -1,37 Prozent erzielte, liegt Bluebird Bio mit einer Unterperformance von 65,37 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Niedrige Dividendenrendite

Bluebird Bio schüttet im Vergleich zur Branche Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,7 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,7 % ist. Der niedrigere Ertrag führt daher zur Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt erhält Bluebird Bio aufgrund der neutralen Analysteneinschätzung und den negativen Bewertungen im Branchenvergleich sowie bei der Dividendenrendite eine insgesamt "Neutral"- bis "Schlecht"-Bewertung.