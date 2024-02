Können Zheshang Development-Anleger sich noch gedulden?

Die Zheshang Development-Aktie befindet sich derzeit unter dem Einfluss der technischen Analyse. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 8,17 CNH, was dazu führt, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt bei 7,21 CNH, was einem Abstand von -11,75 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 7,2 CNH, was einer Differenz von +0,14 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung der Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen über die Zheshang Development-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Zheshang Development eine positive Differenz von +5,16 Prozent zum Branchendurchschnitt auf, was zu einer "Gut"-Bewertung durch Analysten führt.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Zheshang Development-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,43 Prozent erzielt, was 7,61 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt die mittlere jährliche Rendite -21,03 Prozent, wobei Zheshang Development aktuell 6,39 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.