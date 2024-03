Können Zhejiang Great Southeast Packaging-Anleger sich noch gedulden?

Die technische Analyse der Zhejiang Great Southeast Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,54 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,39 CNH steht. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -5,91 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 2,32 CNH, was einen Abstand von +3,02 Prozent bedeutet und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Great Southeast 256. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" ist dies ein hoher Wert. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Aktie in letzter Zeit eine Rendite von -22,74 Prozent erzielt, was 1,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -20,79 Prozent, und Zhejiang Great Southeast liegt aktuell 1,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Zhejiang Great Southeast Aktie. Mit einem RSI7-Wert von 42,31 und einem RSI25-Wert von 34,78 wird die Aktie auf Grundlage des Relative Strength-Index insgesamt als "Neutral" eingestuft.