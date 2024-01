Können Zai Lab-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Zai Lab liegt bei 56,6, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 50,18, was ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zai Lab derzeit bei 22,76 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 20,35 HKD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -10,59 Prozent und wird daher als "schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 21,37 HKD, was zu einem Abstand von -4,77 Prozent führt und somit als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "neutral".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Zai Lab werden ebenfalls betrachtet. Die Beobachtung der Stimmung zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen und wird daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine langfristige Stimmungsbewertung von "schlecht".

Auch das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Zai Lab. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "gut".