Können Yamaha-Anleger sich noch gedulden?

Der Aktienkurs der Yamaha hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,23 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt um 16,21 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Yamaha im Branchenvergleich eine Underperformance von -55,43 Prozent aufweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 18,81 Prozent im letzten Jahr, wobei Yamaha 58,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Yamaha in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktien von Yamaha wird auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. In diesem Zusammenhang wurde die Aktie von Yamaha auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität hin untersucht und zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Yamaha weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Yamaha bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Yamaha von 3257 JPY mit -26,52 Prozent Entfernung vom GD200 (4432,6 JPY) als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3426,22 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Yamaha-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI. Der RSI der Yamaha führt bei einem Niveau von 51,33 zur Einstufung "Neutral", und der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 67,88 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ist die Gesamteinschätzung für die Yamaha-Aktie "Neutral".