Können Yamadai-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für Yamadai wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 47,78 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen "Neutral"-Wert von 55,22. Insgesamt erhält Yamadai daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In den letzten beiden Wochen wurde Yamadai von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Yamadai-Aktie für die letzten 200 Handelstage (1052,92 JPY) zum aktuellen Schlusskurs (1040 JPY) um -1,23 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 1246,42 JPY, wobei der letzte Schlusskurs (-16,56 Prozent) eine "Schlecht"-Bewertung für Yamadai zur Folge hat.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität bezüglich der Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung für Yamadai blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.