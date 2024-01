Können Xiangxing-Anleger sich noch gedulden?

Die technische Analyse bewertet die Aktien von Xiangxing anhand des Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der aktuelle RSI-Wert von 66,67 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Neutral" angesehen.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) hat die Xiangxing-Aktie ein aktuelles KGV von 28, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Marine"-Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 13 haben, darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Beim Vergleich der Aktienkurse zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Industrie" zeigt sich, dass Xiangxing mit einer Rendite von 13,73 Prozent weit über dem Branchendurchschnitt von 2,07 Prozent in der "Marine"-Branche liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. Bei Xiangxing wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft.