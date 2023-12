Können Xaar-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Xaar":

Die britische Firma Xaar erhält von Analysten eine schlechte Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Computer & Peripheriegeräte" eine negative Differenz von -10,12 Prozent darstellt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 171,92 GBP für den Schlusskurs der Xaar-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 116,5 GBP, was einem Unterschied von -32,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Xaar-Aktie im Bereich der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Xaar liegt bei 13,04, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine "schlechte" Bewertung erhält. Insgesamt wird Xaar daher in dieser Kategorie neutral eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Xaar mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 79,86 einen höheren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Dieser Abstand von 5 Prozent führt zu der Einschätzung, dass die Aktie als "teuer" bezeichnet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "schlechte" Bewertung erhält.