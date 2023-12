Können Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Tech-Anleger sich noch gedulden?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie von 37 Interactive Entertainment Network zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität in den letzten Monaten. Dies deutet auf ein positives Zeichen hin und erhält daher die Bewertung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie von 37 Interactive Entertainment Network daher ein "Gut"-Wert.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen standen jedoch hauptsächlich negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie von 37 Interactive Entertainment Network momentan überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie der Aktie eine schlechte Bewertung, da der Aktienkurs einen Abstand von -6,99 Prozent aufgebaut hat. Im Gegensatz dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein positives Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.