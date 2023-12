Können Wowow-Anleger sich noch gedulden?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Instrument zur Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich vermehrt die Aktie von Wowow diskutiert, wobei vorwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Die jüngste Aufmerksamkeit des Meinungsmarktes lag hauptsächlich auf den positiven Aspekten rund um Wowow, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert von Wowow bei 65,63, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung von 53.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie als neutral bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine klaren Veränderungen.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Wowow-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 1153,39 JPY für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 1048 JPY, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Wowow-Aktie eine neutrale Bewertung hinsichtlich des Anleger-Sentiments, des RSI, des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien sowie der technischen Analyse.