Können Workday-Anleger sich noch gedulden?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Workday wurden zuletzt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Die Diskussionen beschäftigten sich insbesondere mit den negativen Themen rund um Workday, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Workday-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 30,04, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, und der RSI25-Wert von 38,49 führt zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Workday festgestellt werden. Dies kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Aufgrund der positiven Auffälligkeiten wird das Kriterium "Gut" bewertet. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Workday daher für diese Stufe ein "Gut".

Langfristige Analysteneinschätzungen deuten darauf hin, dass die Workday-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten wird. Von insgesamt 19 Bewertungen liegen 15 im "Gut"-Bereich, 4 im "Neutral"-Bereich und keine im "Schlecht"-Bereich. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten wird auf 226,61 USD festgelegt, was eine zukünftige Performance von -25,92 Prozent bedeutet, da die Aktie derzeit 305,88 USD kostet. Diese Entwicklung führt insgesamt zur Einstufung als "Schlecht". Die Gesamtbewertung der Analysteneinschätzung durch die Redaktion ist daher "Neutral".