Können Wayfair-Anleger sich noch gedulden?

Die technische Analyse zeigt, dass Wayfair mit einem Kurs von 64,41 USD aktuell +25,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Im Vergleich dazu liegt die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage auch bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +21,32 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wayfair einen Wert von 159 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (KGV von 37,1) liegt die Aktie über dem Durchschnitt, etwa um 330 Prozent. Aus fundamentaler Sicht wird Wayfair daher als überbewertet betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen in den letzten Monaten zeigt sich, dass die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutiert haben. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für die Wayfair-Aktie.

In den letzten zwei Wochen wurde Wayfair von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher eine "Schlecht"-Einstufung zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für Wayfair.