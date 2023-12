Können Wangneng Environment-Anleger sich noch gedulden?

Die technische Analyse der Wangneng Environment-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 16,07 CNH liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 15,25 CNH, was einem Unterschied von -5,1 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 15,07 CNH, was einem Anstieg von +1,19 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle, und hier zeigt sich, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv sind. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Wangneng Environment aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet fällt auf, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wangneng Environment bei 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche ähnlich ist. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.