Können WM Technology-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wm-Aktie wird auf 38 für die letzten 7 Tage geschätzt, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 42, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Wm.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Wm-Aktie um -3,14 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um +16,24 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Wm in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Wm auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.