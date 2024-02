Können Virgin Galactic-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) für Virgin Galactic liegt bei 43,33, was als "Neutral" bewertet wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,85 USD 32,73 Prozent unter dem GD200 (2,75 USD) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, mit einem Kurs von 2,14 USD, weist auf ein weiteres "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -13,55 Prozent beträgt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. In den letzten zwei Wochen wurde Virgin Galactic von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt die Analyse eine neutrale Bewertung für Virgin Galactic, sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht.