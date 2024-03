Können Village Super Market-Anleger sich noch gedulden?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Village Super Market in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. In diesem Fall wurde über Village Super Market nur unwesentlich mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen. Auch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert, was dazu führt, dass unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" einstuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Village Super Market bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,58 Prozent erzielt, was 43,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -14,61 Prozent. Village Super Market liegt aktuell 30,18 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Vergleiche bewertet unsere Redaktion die Aktie insgesamt als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 23,97 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 26,47 USD liegt, was einer Abweichung von +10,43 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 25,81 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+2,56 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.