Können Vibropower-Anleger sich noch gedulden?

Die Dividendenrendite von Vibropower liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,42 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -22,5 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Vibropower-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Vibropower-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -56,92 Prozent erzielt und liegt damit 51,58 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite -4,49 Prozent, und Vibropower liegt aktuell 52,43 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Vibropower-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25-Wert von 50 weist darauf hin, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Neutral".