Können Verizon Communications-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit stand die Aktie von Verizon Communications im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich negative Meinungen veröffentlicht. Trotzdem beschäftigte sich der Markt in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Verizon Communications, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigten, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit 2 positiven Signalen und keiner negativen. Insgesamt ergibt sich also auf dieser Ebene ein "Gut" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Laut langfristiger Analysteneinschätzung wird die Verizon Communications-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 42 USD. Dies würde eine zukünftige Performance von 3,73 Prozent bedeuten, da der aktuelle Preis bei 40,49 USD liegt. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Neutral". Die gesamte Analysteneinschätzung erhält daher von uns insgesamt das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Verizon Communications-Aktie liegt bei 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 39,22. In Summe ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Verizon Communications nach der RSI-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Verizon Communications in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,56 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um -4,66 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,21 Prozent im Branchenvergleich für Verizon Communications. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -11,77 Prozent im letzten Jahr, wobei Verizon Communications um 21,32 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.