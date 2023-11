Können Verbio Vereinigte Bioenergie-Anleger sich noch gedulden?

Verbio Vereinigte Bioenergie hat in den letzten 12 Monaten eine schlechte Performance von -48,34 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 9,13 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet im Branchenvergleich eine Underperformance von -57,47 Prozent für Verbio Vereinigte Bioenergie. Im Energie-Sektor liegt Verbio Vereinigte Bioenergie auch 57,47 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie um -17,83 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit -12,61 Prozent darunter. Damit erhält das Unternehmen in Bezug auf die Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das KGV der Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie aktuell bei 18,12 und ist somit 46 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 33. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment für Verbio Vereinigte Bioenergie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Es gab 12 Tage mit positiven Diskussionen und keine negativen. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell zeigen die Anleger ein hohes Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch gezeigt, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale dominiert haben. Insgesamt erhält Verbio Vereinigte Bioenergie basierend auf dem Anleger-Sentiment eine "Gut"-Bewertung.