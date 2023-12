Können Valmont Industries-Anleger sich noch gedulden?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wesentliche Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Bei Valmont Industries beträgt das aktuelle KGV 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31 als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Valmont Industries liegt derzeit bei 1,09%, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,97% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten 12 Monaten hat Valmont Industries eine Performance von -33,55% erzielt, während vergleichbare Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um 238,36% gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -271,91% im Branchenvergleich für Valmont Industries. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 146,87% hatte, liegt Valmont Industries um 180,42% darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Valmont Industries. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Frequenz der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Valmont Industries wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.