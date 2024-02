Können United States Lime, Minerals-Anleger sich noch gedulden?

United States Lime & Minerals wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Baumaterialien) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 20,11, was einem Abstand von 78 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 90,2 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von United States Lime & Minerals liegt bei 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (32,57) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für United States Lime & Minerals basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite der Aktie von United States Lime & Minerals liegt bei 0,35%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 8342,49 Prozentpunkten bedeutet. Somit erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei United States Lime & Minerals festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für United States Lime & Minerals auf fundamentaler, RSI- und Dividendenbasis sowie im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.