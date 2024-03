Können Unilever-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Der Aktienkurs von Unilever verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,58 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 23,17 Prozent, was bedeutet, dass Unilever im Branchenvergleich um 25,75 Prozent unterperformt hat. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 2,87 Prozent im letzten Jahr, wobei Unilever um 5,45 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Unilever daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Unilever derzeit um +3,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +0,63 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Mit einem aktuellen Wert von 44,49 wird die Unilever als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich für die Aktie ein Wert von 27, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird und somit die Einstufung "Gut" erhält. Insgesamt wird die RSI-Analyse daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Unilever mit einer Ausschüttung von 3,92 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte (2,96 %) nur leicht höher. Die Differenz von 0,96 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral".