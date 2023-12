Können Unibail-Rodamco-Westfield-Anleger sich noch gedulden?

Die technische Analyse der Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 49,7 EUR liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 67,7 EUR weicht somit um +36,22 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 55,07 EUR über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +22,93 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 ergibt sich ein Wert von 34,1, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 24,46 aufweist und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen erfolgen. Die Analyse der Kommentare und Befunde zu Unibail-Rodamco-Westfield ergab eine neutrale Stimmung, obwohl in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daraus ergibt sich die Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Unibail-Rodamco-Westfield in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.