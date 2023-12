Können UGI-Anleger sich noch gedulden?

Im Laufe des vergangenen Jahres haben Analysten die Ugi-Aktie bewertet, und das Ergebnis zeigt ein "Neutral"-Rating. Von den drei Analysten waren zwei neutral und einer negativ eingestellt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 40 USD, was einen potenziellen Anstieg um 75,59 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 22,78 USD bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" seitens der Analysten.

In Bezug auf die Stimmung und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien gab es keine signifikanten Veränderungen im letzten Monat, weshalb die Bewertung auf "Neutral" lautet. Allerdings hat die Kommunikationshäufigkeit zugenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Ebene führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien im Versorgungssektor hat die Ugi-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,86 Prozent erzielt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung des letzten Schlusskurses von 22,78 USD um -14,9 Prozent vom 200-Tage-Durchschnittskurs von 26,77 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs von 22,78 USD in der Nähe des 50-Tage-Durchschnittskurses von 21,75 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ugi-Aktie daher gemäß der einfachen technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.

