Können Toray IndustriesADR-Anleger sich noch gedulden?

Die technische Analyse der Toray Industries-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 740,55 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 725,3 JPY liegt, was einer Abweichung von -2,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) einen ähnlichen Trend mit einem Wert von 747,36 JPY und einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,95 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Rahmen des Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass der RSI7 aktuell bei 62,23 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Toray Industries weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt, dass Toray Industries auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 58,06), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Toray Industries-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Toray Industries in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde, wodurch eine "Neutral"-Bewertung für Toray Industries resultiert. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 27 liegt, was bedeutet, dass die Börse 27,28 Euro für jeden Euro Gewinn von Toray Industries zahlt. Dies liegt 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 55 und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.