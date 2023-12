Können Toho-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktien von Toho -Tokyo wurden untersucht, um ein langfristiges Stimmungsbild zu erhalten. Die Beitragsanzahl im Internet zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führte.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die Aktie von Toho -Tokyo mit einem Kurs von 4770 JPY nun -5,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führte. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergab sich ebenfalls eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -9,97 Prozent beträgt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien war insgesamt besonders negativ, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führte. Trotzdem standen in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Toho -Tokyo liegt bei 53,4, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Gesamteinstufung "Neutral".