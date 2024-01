Können Tobii-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Der RSI wird in der technischen Analyse häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Tobii liegt der 7-Tage-RSI bei 68,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für Tobii liegt bei 60,01, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Tobii für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die charttechnische Entwicklung der Tobii-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 14,66 SEK liegt, was einen deutlichen Abstand zum letzten Schlusskurs (5,465 SEK) bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,1 SEK) liegt unter dem letzten Schlusskurs, wodurch die Tobii-Aktie erneut ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Tobii ist positiv, da in den sozialen Medien nur positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Tobii beschäftigt hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Tobii eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.