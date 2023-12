Können Tesco-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesco":

Im vergangenen Jahr haben Analysten für Tesco 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es gab jedoch keine Updates von Analysten in den letzten Wochen. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 295 GBP, was einem möglichen Anstieg um 4,35 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um Tesco hat sich in letzter Zeit jedoch deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tesco-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf Basis des RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten 25 Tage betrachtet, erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien weisen darauf hin, dass die Meinungen in den letzten zwei Wochen tendenziell positiv waren, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einstufung. Es wurden auch drei positive Handelssignale ermittelt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Tesco als angemessen bewertet, mit einer positiven Anlegerstimmung.