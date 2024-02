Können Tennessee Valley Authority-Anleger sich noch gedulden?

Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein negatives Stimmungsbild und eine überwiegend negative Meinung über Tennessee Valley Authority in den letzten Wochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Die Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen wird als deutlich wahrgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Darüber hinaus wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tennessee Valley Authority-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,96 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 22,5 USD weicht somit +2,46 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf kurzfristiger Basis wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Tennessee Valley Authority-Aktie somit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.