Können Tangshan Jidong Equipment Engineering-Anleger sich noch gedulden?

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Tangshan Jidong Equipment And Engineering diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" und gibt eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien im gleichen Sektor ("Industrie") liegt Tangshan Jidong Equipment And Engineering mit einer Rendite von -37,95 Prozent mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Rendite der "Maschinen"-Branche betrug in den letzten 12 Monaten -15,23 Prozent. Auch hier liegt Tangshan Jidong Equipment And Engineering mit 22,72 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tangshan Jidong Equipment And Engineering-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,56 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,9 CNH weicht somit um -7,71 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (7,69 CNH) liegt der letzte Schlusskurs jedoch auf ähnlichem Niveau (+2,73 Prozent). Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tangshan Jidong Equipment And Engineering beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 28,57 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 31,54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Tangshan Jidong Equipment And Engineering eine positive Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

