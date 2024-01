Können TFG-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir werfen einen Blick auf den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tfg. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 62,16 Punkte, was bedeutet, dass Tfg derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,68, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tfg derzeit bei 0,21 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,187 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,95 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,19 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Unsere Analysten haben auch die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Stimmung in Bezug auf Tfg neutral war. Die Nutzer haben in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Tfg hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.